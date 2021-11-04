Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства.

Лидеры двух стран подписали документ на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

«Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учётом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки», — заявил в ходе заседания госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

Он подчеркнул, что принятие документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе.

Ранее о подготовке новой Военной доктрины Союзного государства рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, она станет ответной мерой на угрозы военного характера, а также на экономическое и политическое давление со стороны коллективного Запада.