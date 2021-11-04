Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства
- Reuters
Лидеры двух стран подписали документ на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.
«Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учётом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки», — заявил в ходе заседания госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.
Он подчеркнул, что принятие документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе.
Ранее о подготовке новой Военной доктрины Союзного государства рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, она станет ответной мерой на угрозы военного характера, а также на экономическое и политическое давление со стороны коллективного Запада.