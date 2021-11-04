Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства

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Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства.
Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства
  • Reuters

Лидеры двух стран подписали документ на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

«Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учётом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки», — заявил в ходе заседания госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

Он подчеркнул, что принятие документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе.

Ранее о подготовке новой Военной доктрины Союзного государства рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, она станет ответной мерой на угрозы военного характера, а также на экономическое и политическое давление со стороны коллективного Запада.

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