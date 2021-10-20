Россия и Белоруссия подготовили новую Военную доктрину Союзного государства, она будет утверждена в ближайшее время, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу. Это станет ответной мерой на угрозы военного характера, а также на экономическое и политическое давление со стороны коллективного Запада, пояснил министр.

«Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада», — сказал Шойгу во время совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

По его словам, в сложившихся условиях страны вынуждены принимать меры ответного характера.

«Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего Государственного совета Союзного государства», — подчеркнул он.

Министр напомнил, что министерства двух стран планируют сотрудничество на основе программы стратегического партнёрства, она была разработана на пятилетний период.

«В сентябре провели совместное стратегическое учение «Запад-2021». Отработаем действия в рамках ОДКБ. В настоящее время в Таджикистане проходит учение с коллективными силами оперативного реагирования организации «Взаимодействие-2021». В сентябре белорусские военнослужащие впервые приняли участие в антитеррористическом учении государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2021», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Летом Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС заявил, что наращивание присутствия НАТО возле границ России и Белоруссии вызывает серьёзную тревогу.