Шойгу заявил о тревоге из-за активности НАТО у границ России и Белоруссии
- РИА Новости
«Серьёзную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что альянс совершенствует военную инфраструктуру, создаёт запасы вооружения и военной техники, а также отрабатывает маршруты переброски войск.
Также Шойгу напомнил о крупнейших учения Североатлантического альянса Defender Europe «с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге альянса».
Ранее президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в Санкт-Петербурге обсудили проблему увеличения присутствия НАТО на Украине.