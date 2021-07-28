Шойгу заявил о тревоге из-за активности НАТО у границ России и Белоруссии

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС заявил, что наращивание присутствия НАТО возле границ России и Белоруссии вызывает серьёзную тревогу.
Шойгу заявил о тревоге из-за активности НАТО у границ России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Серьёзную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии», — приводит его слова РИА Новости

Он отметил, что альянс совершенствует военную инфраструктуру, создаёт запасы вооружения и военной техники, а также отрабатывает маршруты переброски войск.

Также Шойгу напомнил о крупнейших учения Североатлантического альянса Defender Europe «с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге альянса».

Ранее президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в Санкт-Петербурге обсудили проблему увеличения присутствия НАТО на Украине.

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