Лукашенко и Путин обсудили рост присутствия НАТО на Украине
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Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.
«Международная повестка — западная политика в отношении Белоруссии и России, в частности Европейского союза и США», — рассказала она.
Эйсмонт также отметила, что лидеры двух стран обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия НАТО на территории Украины.
«В частности, проведения масштабных учений и планы альянса по строительству военных баз», — уточнила пресс-секретарь.
Ранее Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце в Стрельне.
Переговоры двух лидеров продолжались более пяти часов.