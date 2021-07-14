Лукашенко и Путин обсудили рост присутствия НАТО на Украине

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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в Санкт-Петербурге обсудили проблему увеличения присутствия НАТО на Украине.
Лукашенко и Путин обсудили рост присутствия НАТО на Украине
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

«Международная повестка — западная политика в отношении Белоруссии и России, в частности Европейского союза и США», — рассказала она.

Эйсмонт также отметила, что лидеры двух стран обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия НАТО на территории Украины.

«В частности, проведения масштабных учений и планы альянса по строительству военных баз», — уточнила пресс-секретарь.

Ранее Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце в Стрельне.

Переговоры двух лидеров продолжались более пяти часов.

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