Терюшков: вряд ли Габулов говорил какие-то жуткие вещи арбитрам

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал инцидент с участием генерального директора подмосковной команды Владимира Габулова после матча 27-го тура чемпионата России по футболу с «Уфой».

«Я знаю Владимира Борисовича достаточно давно. Вряд ли он какие-то жуткие вещи говорил. Эмоции после матча могут быть всегда», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

По его словам, будет странно, если из-за данного события «Химки» проведут домашний матч 30-го тура со «Спартаком» без зрителей.

«Пусть решает дисциплинарный комитет относительно той меры, которая может быть применена», — добавил Терюшков.

Напомним, что Габулов после матча «Химки» — «Уфа» (1:1) вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром Кириллом Левниковым. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча. Нарушение регламента может повлечь за собой санкции.

Ранее сообщалось, что стадион подмосковного клуба могут дисквалифицировать из-за инцидента с участием Габулова.