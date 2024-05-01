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В Ставрополье возбудили дело о жестоком обращении с лошадьми на конном заводе

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными на конном заводе, который находится в Александровском округе.
В Ставрополье возбудили дело о жестоком обращении с лошадьми на конном заводе
  • РИА Новости

30 апреля прокуратура сообщила, что проводится проверка сообщений о жестоком обращении с животными в посёлке Новокавказском.

«По факту жестокого обращения с животными на конном заводе в Александровском округе возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК России», — сказано в сообщении, опубликованном 1 мая.

Поводом для проверки стали сообщения волонтёров о том, что на конном заводе умерло несколько десятков лошадей терской породы. По словам зоозащитницы Ольги Орловой, животные умерли от голода, их трупы долгое время не убирали.

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