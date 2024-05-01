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КНДР предложила Приморью организовать детскую смену в лагере «Сондовон»

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КНДР предложила властям Приморья организовать международную детскую смену в северокорейском лагере «Сондовон».
КНДР предложила Приморью организовать детскую смену в лагере «Сондовон»
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он встретился с заместителем председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодёжи КНДР Ким Сен Иром.

«Договорились организовать обмены детскими художественными коллективами. Например, планируем, что осенью воспитанники Мангендэского дворца школьников проведут гастроли в Приморье», — сообщил губернатор.

Корейская сторона предложила Приморью организовать детскую смену в лагере «Сондовон», добавил Кожемяко.

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