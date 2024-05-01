КНДР предложила Приморью организовать детскую смену в лагере «Сондовон»
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Он встретился с заместителем председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодёжи КНДР Ким Сен Иром.
«Договорились организовать обмены детскими художественными коллективами. Например, планируем, что осенью воспитанники Мангендэского дворца школьников проведут гастроли в Приморье», — сообщил губернатор.
Корейская сторона предложила Приморью организовать детскую смену в лагере «Сондовон», добавил Кожемяко.