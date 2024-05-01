Глава Japan Tobacco: компания продолжит бизнес в России
- AFP
Об этом в интервью Financial Times рассказал гендиректор Japan Tobacco Масамичи Терабатаке.
Как отметил предприниматель, существует риск судебного иска акционеров, если компания прекратит бизнес, который в состоянии продолжать.
Газета отмечает, что Japan Tobacco является одной из крупнейших иностранных компаний, оставшихся в России, в её штате работают более 4 тыс. сотрудников и четыре завода.
По словам Терабатаке, компания была вынуждена изменить подход к работе с российским подразделением, в том числе изменения коснулись и цепочек поставок.
В феврале стало известно, что японская компания AGC, крупнейший в мире производитель стекла, продала два стекольных завода в России — Борский и Клинский.