Глава Japan Tobacco: компания продолжит бизнес в России

Японская компания Japan Tobacco, владеющая брендом «Донской табак», сохранит бизнес в России в интересах инвесторов, которые боятся снижения прибыли в случае ухода компании с российского рынка.

Об этом в интервью Financial Times рассказал гендиректор Japan Tobacco Масамичи Терабатаке.

Как отметил предприниматель, существует риск судебного иска акционеров, если компания прекратит бизнес, который в состоянии продолжать.

Газета отмечает, что Japan Tobacco является одной из крупнейших иностранных компаний, оставшихся в России, в её штате работают более 4 тыс. сотрудников и четыре завода.

По словам Терабатаке, компания была вынуждена изменить подход к работе с российским подразделением, в том числе изменения коснулись и цепочек поставок.

В феврале стало известно, что японская компания AGC, крупнейший в мире производитель стекла, продала два стекольных завода в России — Борский и Клинский.