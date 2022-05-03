«Чемпионат»: «Химки» рискуют сыграть со «Спартаком» без зрителей 

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Стадион «Химок» могут дисквалифицировать из-за инцидента с участием генерального директора подмосковной команды Владимира Габулова после матча 27-го тура чемпионата России по футболу с «Уфой».
«Чемпионат»: «Химки» рискуют сыграть со «Спартаком» без зрителей 
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

«Химки» рискуют провести домашний матч 30-го тура со «Спартаком» без зрителей. Также рассматривается вариант с нейтральным полем, сообщает «Чемпионат».

Дело в том, что Габулов после матча с «Уфой» вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча. Нарушение регламента может повлечь за собой санкции.

«Химки» на своём поле сыграли вничью с «Уфой» (1:1). Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга на 11-й минуте встречи удалил защитника подмосковной команды Эльмира Набиуллина. А в концовке игры поставил пенальти в ворота «Химок», который реализовал Гамид Агаларов.

Ранее известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, что, скорее всего, его не вызовут для работы на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

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