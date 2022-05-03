«Чемпионат»: «Химки» рискуют сыграть со «Спартаком» без зрителей
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«Химки» рискуют провести домашний матч 30-го тура со «Спартаком» без зрителей. Также рассматривается вариант с нейтральным полем, сообщает «Чемпионат».
Дело в том, что Габулов после матча с «Уфой» вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча. Нарушение регламента может повлечь за собой санкции.
«Химки» на своём поле сыграли вничью с «Уфой» (1:1). Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга на 11-й минуте встречи удалил защитника подмосковной команды Эльмира Набиуллина. А в концовке игры поставил пенальти в ворота «Химок», который реализовал Гамид Агаларов.
Ранее известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, что, скорее всего, его не вызовут для работы на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.