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Захарова прокомментировала новость о появлении в МИД Украины цифрового спикера

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Владимиру Зеленскому в ближайшее время может понадобиться массовая генерация ИИ специалистов различных профессий.
Захарова прокомментировала новость о появлении в МИД Украины цифрового спикера
  • РИА Новости

Так дипломат прокомментировала журналистам RTVI новость о появлении в украинском Министерстве иностранных дел цифрового спикера.

Захарова отметила, что Зеленский «бодро» выполняет заказ Запада по уничтожению украинцев, из-за чего в стране возникает проблема вымирания населения.

«Скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей», — заявила дипломат.

Ранее Захарова высмеяла стремление Киева привлечь больше женщин к разминированию.

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