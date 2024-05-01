Захарова прокомментировала новость о появлении в МИД Украины цифрового спикера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Владимиру Зеленскому в ближайшее время может понадобиться массовая генерация ИИ специалистов различных профессий.

РИА Новости

Так дипломат прокомментировала журналистам RTVI новость о появлении в украинском Министерстве иностранных дел цифрового спикера. Захарова отметила, что Зеленский «бодро» выполняет заказ Запада по уничтожению украинцев, из-за чего в стране возникает проблема вымирания населения. «Скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей», — заявила дипломат. Ранее Захарова высмеяла стремление Киева привлечь больше женщин к разминированию.