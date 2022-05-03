Лещенко высказался о новых санкциях УЕФА в отношении российских команд

Короткая ссылка
Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.
Лещенко высказался о новых санкциях УЕФА в отношении российских команд
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Конечно, очень обидно. Это безобразие! Запад всё время декларирует, что спорт и культура вне политики. Тем не менее они склоняются к таким жёстким мерам», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс»

Лещенко считает, что интерес к футболу в России снизится, поскольку не будет еврокубков. Командам придётся играть только во внутренних турнирах. Он также выразил сомнение, что ситуацию может спасти приглашение в Россию азиатских команд.   

«У «Динамо» хороший стадион, команда заиграла, болельщики стали ходить, и тут такое возмутительное решение. Но остаётся Кубок России, будем ждать его. Этот турнир приобретает более весомый характер теперь», — заключил Лещенко.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на решение УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить