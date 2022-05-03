Лещенко высказался о новых санкциях УЕФА в отношении российских команд

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Конечно, очень обидно. Это безобразие! Запад всё время декларирует, что спорт и культура вне политики. Тем не менее они склоняются к таким жёстким мерам», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Лещенко считает, что интерес к футболу в России снизится, поскольку не будет еврокубков. Командам придётся играть только во внутренних турнирах. Он также выразил сомнение, что ситуацию может спасти приглашение в Россию азиатских команд.

«У «Динамо» хороший стадион, команда заиграла, болельщики стали ходить, и тут такое возмутительное решение. Но остаётся Кубок России, будем ждать его. Этот турнир приобретает более весомый характер теперь», — заключил Лещенко.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на решение УЕФА.