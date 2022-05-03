Газизов — о новых санкциях УЕФА: будем дальше делать свою работу

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований на сезон-2022/2023.

«В принципе, решения УЕФА ожидаемы, об этом говорили. Мы будем стараться хорошо делать свою работу», — цитирует Газизова «Чемпионат».

По его мнению, возможно, стоит произвести большую перезагрузку в Российской премьер-лиге (РПЛ), чтобы сделать футбол более зрелищным и привлекательным.

«Давайте пока помолчим об этом до определённых решений вышестоящих организаций», — заключил Газизов.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о решении УЕФА.