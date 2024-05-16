В «Енисее» пообещали принять меры после инцидента с дракой футболистов
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«Правоохранительными органами проводится проверка. Независимо от её результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем», — говорится в заявлении клуба.
В клубе отметили, что всем игрокам, тренерскому штабу всегда следует помнить, что они представляют регион.
Как сообщает Telegram-канал «112 Красноярск», виновниками конфликта, случившегося 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.
По информации источника, подано пять заявлений в полицию, футболистам грозит возбуждение уголовного дела.
Ранее сообщалось, что ФНЛ проведёт разбирательство ситуации с дракой футболистов «Енисея».