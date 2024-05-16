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В «Енисее» пообещали принять меры после инцидента с дракой футболистов

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Руководство «Енисея» пообещало принять меры после драки с участием футболистов клуба на базе отдыха.
В «Енисее» пообещали принять меры после инцидента с дракой футболистов
  • © пресс-служба ФК "Енисей"

«Правоохранительными органами проводится проверка. Независимо от её результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем», — говорится в заявлении клуба.

В клубе отметили, что всем игрокам, тренерскому штабу всегда следует помнить, что они представляют регион.

Как сообщает Telegram-канал «112 Красноярск», виновниками конфликта, случившегося 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

По информации источника, подано пять заявлений в полицию, футболистам грозит возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ФНЛ проведёт разбирательство ситуации с дракой футболистов «Енисея».

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