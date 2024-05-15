ФНЛ проведёт разбирательство ситуации с дракой футболистов «Енисея»

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) планируют провести разбирательство по ситуации с дракой футболистов «Енисея».

«Совсем недавно получили данные сведения, связанные с футболистами «Енисея» и произошедшие за пределами поля. Будем подробно разбираться в ситуации», — цитирует пресс-службу ФНЛ ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал «112 Красноярск», виновниками конфликта, случившегося 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

По информации источника, подано пять заявлений в полицию, футболистам грозит возбуждение уголовного дела.

«Енисей» под руководством Андрея Тихонова занимает шестую строчку в таблице Первой лиги, имея в активе 45 очков. Он вновь возглавил красноярский клуб 10 января 2024 года.

Ранее в «Енисее» прокомментировали информацию о драке футболистов.