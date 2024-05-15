В «Енисее» прокомментировали информацию о драке футболистов

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев высказался об информации касательно драки футболистов с семьёй в Красноярске.

«Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать», — цитирует Федосеева «Чемпионат».

Как сообщает Telegram-канал «112 Красноярск», виновником конфликта, случившегося 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

По информации источника, подано пять заявлений в полицию, футболистам грозит возбуждение уголовного дела.

«Енисей» под руководством Андрея Тихонова занимает шестую строчку в таблице Первой лиги, имея в активе 45 очков. Он вновь возглавил красноярский клуб 10 января 2024 года.

Ранее Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак».