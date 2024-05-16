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Путин объяснил, почему первый визит после переизбрания совершил именно в КНР

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Президент России Владимир Путин объяснил, почему свой первый визит после переизбрания совершил именно в Китай.
Путин объяснил, почему первый визит после переизбрания совершил именно в КНР
  • РИА Новости

«Высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждаются и тем, что председатель Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы председателя Китайской Народной Республики в марте прошлого года», — сказал Путин по итогам переговоров.

По его словам, логично, что свой первый зарубежный визит после вступления в должность президента России он совершил именно в Китай.

Путин назвал данный визит символичным.

Российский лидер прилетел в Китай с двухдневным государственным визитом 16 мая.

Он посетит Пекин и Харбин.

Этот визит стал первой зарубежной поездкой российского президента после вступления в должность.

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