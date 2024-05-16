Путин: Москва и Пекин придают большое значение партнёрству двух стран

Президент России Владимир Путин заявил, что российская и китайская стороны придают большое значение партнёрству двух стран.

Об этом он сказал по итогам российско-китайских переговоров.

«Только что проведённые переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — цитирует его РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что данное партнёрство «служит образцом» выстраивания связей между странами-соседями.

Ранее российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали десять документов о сотрудничестве России и Китая.