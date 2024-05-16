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Путин: Москва и Пекин придают большое значение партнёрству двух стран

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская и китайская стороны придают большое значение партнёрству двух стран.
Путин: Москва и Пекин придают большое значение партнёрству двух стран
  • AP

Об этом он сказал по итогам российско-китайских переговоров.

«Только что проведённые переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — цитирует его РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что данное партнёрство «служит образцом» выстраивания связей между странами-соседями.

Ранее российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали десять документов о сотрудничестве России и Китая.

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