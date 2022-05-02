«Аталанта» сыграла вничью с «Салернитаной» в Серии А, Миранчук вышел на замену на 54-й минуте

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«Аталанта» и «Салернитана» не выявили победителя в матче 35-го тура в матче итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:1.

На 27-й минуте Эдерсон вывел гостей вперёд, а на 88-й «Аталанта» восстановила равенство — отличился Марио Пашалич.

Российский полузащитник чёрно-синих Алексей Миранчук вышел на замену на 54-й минуте, но не отметился результативной передачей.

«Аталанта» набрала 56 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Салернитана» (26 очков) находится на 18-й строчке.

Ранее стали известны все итальянские команды, которые в следующем сезоне сыграют в ЛЧ.

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