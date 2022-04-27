Карякин назвал большим горем гибель 12-летней шахматистки

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал трагическую гибель участницы детского первенства России по шахматам Полины Куниковой в Сочи.

«Во-первых, я бы хотел принести соболезнования, это большое горе для семьи, для близких, поэтому в первую очередь соболезнования, а так тут надо разбираться, кто виноват, кто это допустил», — приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что, по его информации, для того, чтобы в попасть в турнирный зал из жилого корпуса, необходимо было пройти территорию отеля.

«Именно в этот момент и случилась трагедиоя. Но эт то, что я слышал, а что там на самом деле было, все подробности и детали — нужно уточнять, этим уже займутся правоохранительные органы», — заключил Карякин.

По данным следствия, вечером 26 апреля ребёнок прошёл на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной в посёлке Лоо, который по периметру был огорожен забором лишь с трёх сторон. Там собаки напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения.

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал новость о трагической гибели 12-летней Полины Куниковой.