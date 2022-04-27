Дворкович — о гибели 12-летней шахматистки в Сочи: ужасная трагедия
- РИА Новости
«Я только сам прочитал о ситуации с Полиной Куниковой в прессе. Ужасная трагедия. Знаю от коллег, что идёт следствие. Федерация шахмат России поможет семье Полины, чем возможно», — цитирует Дворковича «Чемпионат».
Девочка с матерью приехала на турнир по шахматам в Сочи из Саратовской области.
По данным следствия, вечером 26 апреля ребёнок прошёл на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной в посёлке Лоо, который по периметру был огорожен забором лишь с трёх сторон. Там собаки напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как овчарки в Сочи загрызли 12-летнюю девочку.