Дворкович — о гибели 12-летней шахматистки в Сочи: ужасная трагедия

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал новость о трагической гибели 12-летней Полины Куниковой, которая выступала на первенстве России по шахматам в Сочи.
Дворкович — о гибели 12-летней шахматистки в Сочи: ужасная трагедия
  • РИА Новости

«Я только сам прочитал о ситуации с Полиной Куниковой в прессе. Ужасная трагедия. Знаю от коллег, что идёт следствие. Федерация шахмат России поможет семье Полины, чем возможно», — цитирует Дворковича «Чемпионат».

Девочка с матерью приехала на турнир по шахматам в Сочи из Саратовской области.

По данным следствия, вечером 26 апреля ребёнок прошёл на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной в посёлке Лоо, который по периметру был огорожен забором лишь с трёх сторон. Там собаки напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как овчарки в Сочи загрызли 12-летнюю девочку.

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