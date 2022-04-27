После гибели 12-летней шахматистки в Сочи возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как овчарка в Сочи загрызла 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

Девочка с матерью приехала на турнир по шахматам в Сочи из Саратовской области.

По данным следствия, вечером 26 апреля ребёнок прошёл на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной в посёлке Лоо, который по периметру был огорожен забором лишь с трёх сторон.

На данном участке 50-летний местный житель содержал овчарок.

«В результате животные напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причинённых ей повреждений», — заявили в ведомстве.

Прокуратура Краснодарского края сообщила о начале проверки по факту смерти 12-летней девочки-шахматистки в Сочи.

Ранее в Федерации шахмат России (ФШР) сообщили, что детский турнир по шахматам в Лоо досрочно остановлен из-за гибели одной из участниц соревнований.