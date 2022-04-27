Детские первенства России по шахматам в Лоо остановлены из-за смерти участницы
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Состязания не могут быть возобновлены до окончания следствия и выяснения причин случившегося, сообщает пресс-служба ФШР.
Уточняется, что ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии.
Федерация выражает глубокие соболезнования семье 12-летней Полины Куниковой.
Подробности трагедии не приводятся.
Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет скончался первый тренер «Ростова» Энвер Юлгушов.