Детские первенства России по шахматам в Лоо остановлены из-за смерти участницы

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В Федерации шахмат России (ФШР) сообщили, что детские турниры по шахматам в Лоо досрочно остановлены из-за гибели одной из участниц соревнований.
Детские первенства России по шахматам в Лоо остановлены из-за смерти участницы
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Состязания не могут быть возобновлены до окончания следствия и выяснения причин случившегося, сообщает пресс-служба ФШР.

Уточняется, что ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии.

Федерация выражает глубокие соболезнования семье 12-летней Полины Куниковой.

Подробности трагедии не приводятся.

Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет скончался первый тренер «Ростова» Энвер Юлгушов.

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