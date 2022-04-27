Прокуратура начала проверку из-за смерти 12-летней шахматистки в Сочи при нападении собаки
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Прокуратура Лазаревского района организовала проверку по факту смерти 12-летней шахматистки в городе Сочи», — отмечается в заявлении.
Отмечается, что 12-летняя девочка приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из Саратова. В свободное время она вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят. Когда она перелезла их покормить, на неё набросилась овчарка и нанесла травмы, не совместимые с жизнью.
Ранее в Федерации шахмат России (ФШР) сообщили, что детские турниры по шахматам в Лоо досрочно остановлены из-за гибели одной из участниц соревнований.
В январе сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.