В Забайкальском крае возбудили дело после гибели семилетней девочки из-за нападения собак

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека), по факту гибели малолетней девочки в посёлке Домна Читинского района Забайкальского края», — говорится в сообщении на сайте СК России по региону.

По информации ведомства, тело ребёнка было обнаружено на одном из пустырей со следами нападения животных.

Ранее в Краснодаре возбудили дело о халатности должностных лиц после нападения собак на прохожих.