В Краснодаре после нападения собак на прохожих возбудили дело о халатности

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Уголовное дело по статье о халатности должностных лиц МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» возбудили в Краснодаре после случаев нападения уличных собак на прохожих.
В Краснодаре после нападения собак на прохожих возбудили дело о халатности
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Юга.ру».

«Следователи установят, какие меры принимались должностными лицами учреждения для исключения подобных ситуаций. Следствием выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и принимаются меры к исключению возникновения таких происшествий впредь», — говорится в сообщении управления СК России по региону.

По информации следствия, должностные лица не организовали качественный отлов бродячих животных и не регулировали численность бездомных собак в городе.

Ранее ФАН сообщало, что в Амурской области суд приговорил экс-инспектора Госавтодорнадзора к шести годам заключения за взятку.

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