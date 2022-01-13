В Краснодаре после нападения собак на прохожих возбудили дело о халатности

Уголовное дело по статье о халатности должностных лиц МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» возбудили в Краснодаре после случаев нападения уличных собак на прохожих.

Об этом сообщает «Юга.ру».

«Следователи установят, какие меры принимались должностными лицами учреждения для исключения подобных ситуаций. Следствием выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и принимаются меры к исключению возникновения таких происшествий впредь», — говорится в сообщении управления СК России по региону.

По информации следствия, должностные лица не организовали качественный отлов бродячих животных и не регулировали численность бездомных собак в городе.

Ранее ФАН сообщало, что в Амурской области суд приговорил экс-инспектора Госавтодорнадзора к шести годам заключения за взятку.