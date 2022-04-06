Президент УНИКС поддержал решение баскетболистов «Црвены Звезды» не держать флаг Украины

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Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал ситуацию с украинским флагом в матче Евролиги между сербской «Црвеной Звездой» и литовским «Жальгирисом» (98:103 ОТ).

«Правильно сделали. Думаю, скоро не только баскетболисты «Црвены Звезды» не будут присоединяться к таким акциям», — цитирует Богачёва ТАСС.

По его словам, спорт должен быть вне политики и политических заявлений.

«Я читал, что в наш хоккей скоро вернутся легионеры — это правильно, и это радует. Им у нас хорошо, им нравится в России. Уверен, то же самое произойдёт и в баскетболе», — добавил Богачёв.

Напомним, что игра между «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой» состоялась 3 апреля в Каунасе. Перед матчем баннер в цветах украинского флага держали баскетболисты литовского клуба и судьи, однако игроки сербского клуба не стали этого делать.

Ранее «Црвена Звезда» опубликовала заявление по поводу инцидента на матче Евролиги с «Жальгирисом».

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