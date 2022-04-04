«Црвена Звезда» выступила с заявлением о ситуации с украинским флагом

Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» опубликовал заявление по поводу инцидента на матче Евролиги с литовским «Жальгирисом».

«Црвена Звезда», как спортивный клуб и представитель Республики Сербия, занимает чёткую позицию в связи с ситуацией на Украине и придерживается официальной позиции нашей страны», — говорится в тексте на сайте клуба.

При этом в белградском коллективе подчеркнули, что за несколько дней до матча объявили руководству Евролиги и «Жальгириса» об отказе использования флагов любого государства.

«К сожалению, наша просьба не разворачивать подобный баннер не была удовлетворена. Всё, что было после этого, — политический спектакль, а не спорт», — гласит заявление.

Игра состоялась 3 апреля в Каунасе. Перед матчем баскетболисты «Жальгириса» и судьи развернули баннер в цветах украинского флага, однако игроки «Црвены Звезды» не стали этого делать.

Ранее генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Наталья Галкина отреагировала на отказ сербской «Црвены Звезды» от участия в акции в поддержку Украины перед матчем Евролиги.