Генсек РФБ: сербские баскетболисты показывают, что спорт должен быть вне политики
- Gettyimages.ru
«Поддержка сербских игроков и болельщиков важна для российского баскетбольного сообщества. Они показывают, что спорт должен быть вне политики. Мы тоже поддерживаем эту идею», — приводит слова Галкиной «Спорт-Экспресс».
Она также сказала, что Федерация готова рассмотреть варианты проведения домашних матчей в Сербии в случае допуска российских клубов к участию в турнирах.
Напомним, что игра состоялась 3 апреля в Каунасе. Перед матчем баннер в цветах украинского флага держали баскетболисты «Жальгириса» и судьи. Игроки «Црвены Звезды» не стали этого делать.
Ранее двукратный призёр чемпионата мира по баскетболу Виталий Носов отреагировал на ситуацию с украинским флагом в матче Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом».