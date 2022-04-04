Генсек РФБ: сербские баскетболисты показывают, что спорт должен быть вне политики

Генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Наталья Галкина отреагировала на отказ сербской «Црвены Звезды» от участия в акции в поддержку Украины перед матчем Евролиги с «Жальгирисом» (98:103 ОТ).

«Поддержка сербских игроков и болельщиков важна для российского баскетбольного сообщества. Они показывают, что спорт должен быть вне политики. Мы тоже поддерживаем эту идею», — приводит слова Галкиной «Спорт-Экспресс».

Она также сказала, что Федерация готова рассмотреть варианты проведения домашних матчей в Сербии в случае допуска российских клубов к участию в турнирах.

Напомним, что игра состоялась 3 апреля в Каунасе. Перед матчем баннер в цветах украинского флага держали баскетболисты «Жальгириса» и судьи. Игроки «Црвены Звезды» не стали этого делать.

Ранее двукратный призёр чемпионата мира по баскетболу Виталий Носов отреагировал на ситуацию с украинским флагом в матче Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом».