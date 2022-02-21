Возвращение и чествование олимпийцев, обращение Валиевой к тренерам и болельщикам: итоги 21 февраля

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин получил мышечную травму.
Усман Нурмагомедов подерётся с Майлсом Джури на турнире Bellator.
Дмитрий Песков прокомментировал итоги выступления сборной России на Играх-2022.
Фигуристка Алёна Савченко осудила Тутберидзе за то, что она после проката не обняла Валиеву на ОИ-2022.
Глава ФХР Владислав Третьяк назвал вратаря Ивана Федотова лучшим хоккеистом сборной России на Играх-2022.
Директором по безопасности РПЛ назначен Александр Ивочкин.
Актриса Галь Гадот оценила показательный номер Трусовой в образе Чудо-женщины.
Владимир Путин провёл встречу с паралимпийцами перед их вылетом в Китай.
Ушёл из жизни олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко.
Камила Валиева эмоционально обратилась к болельщикам, которые её поддерживали на Олимпиаде, а также поблагодарила своих тренеров.
Самолёт с олимпийской сборной России вернулся в Москву, после чего на «ВТБ Арене» в столице состоялось чествование спортсменов. Александр Большунов и Анна Щербакова подняли российский флаг под гимн на церемонии чествования.
Хабиб Нурмагомедов заявил, что не возобновит карьеру даже ради боя с Жоржем Сен-Пьером.
В «Локомотиве» подтвердили, что Марк Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ.
Объявлены составы сборной России по биатлону на ближайшие этапы КМ и Кубка IBU.
ЦСКА объявил об аренде футболиста «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.
Татьяна Навка призналась, что сказала Валиевой, что в России сегодня два самых популярных человека — она и Путин.
Валиеву и других выигравших командный турнир ОИ фигуристов наградили колье с сердцами.
Ранее сообщалось, что «Наполи» ушёл от поражения в матче Серии А с «Кальяри» благодаря голу на 87-й минуте.