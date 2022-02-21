Возвращение и чествование олимпийцев, обращение Валиевой к тренерам и болельщикам: итоги 21 февраля

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Российские олимпийцы вернулись в Москву после завершения Игр в Пекине, а на «ВТБ Арене» прошло их чествование. Российская фигуристка Камила Валиева после завершения Олимпиады обратилась к своим тренерам и болельщикам. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин получил мышечную травму.

Усман Нурмагомедов подерётся с Майлсом Джури на турнире Bellator.

Дмитрий Песков прокомментировал итоги выступления сборной России на Играх-2022.

Фигуристка Алёна Савченко осудила Тутберидзе за то, что она после проката не обняла Валиеву на ОИ-2022.

Глава ФХР Владислав Третьяк назвал вратаря Ивана Федотова лучшим хоккеистом сборной России на Играх-2022.

Директором по безопасности РПЛ назначен Александр Ивочкин.

Актриса Галь Гадот оценила показательный номер Трусовой в образе Чудо-женщины.

Владимир Путин провёл встречу с паралимпийцами перед их вылетом в Китай.

Ушёл из жизни олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко.

Камила Валиева эмоционально обратилась к болельщикам, которые её поддерживали на Олимпиаде, а также поблагодарила своих тренеров.

Самолёт с олимпийской сборной России вернулся в Москву, после чего на «ВТБ Арене» в столице состоялось чествование спортсменов. Александр Большунов и Анна Щербакова подняли российский флаг под гимн на церемонии чествования.

Хабиб Нурмагомедов заявил, что не возобновит карьеру даже ради боя с Жоржем Сен-Пьером.

В «Локомотиве» подтвердили, что Марк Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ.

Объявлены составы сборной России по биатлону на ближайшие этапы КМ и Кубка IBU.

ЦСКА объявил об аренде футболиста «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.

Татьяна Навка призналась, что сказала Валиевой, что в России сегодня два самых популярных человека — она и Путин.

Валиеву и других выигравших командный турнир ОИ фигуристов наградили колье с сердцами.

Ранее сообщалось, что «Наполи» ушёл от поражения в матче Серии А с «Кальяри» благодаря голу на 87-й минуте.