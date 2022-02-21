Директором по безопасности РПЛ назначен Ивочкин

Российская премьер-лига объявила о назначении Александра Ивочкина руководителем дирекции по безопасности РПЛ.

В обязанности Ивочкина будет входить совершенствование мер по безопасности и работе с болельщиками, сообщает пресс-служба РПЛ.

Ивочкин также будет вести разработку предложений по развитию инфраструктуры стадионов, внедрение новых технологий и цифровых решений для безопасности и комфорта зрителей.

Он будет оказывать практическую и методическую помощь клубам РПЛ в сфере безопасности и работы с болельщиками, а также взаимодействие с правоохранительными органами.

Бывший глава дирекции по безопасности Александр Мейтин перешёл в должность советника президента РПЛ.

Ивочкин до устройства в РПЛ работал в органах безопасности.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин выступил против идеи расширения РПЛ до 18 клубов.