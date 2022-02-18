Василий Уткин выступил против расширения РПЛ

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Известный спортивный журналист Василий Уткин выступил против идеи расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов.
Василий Уткин выступил против расширения РПЛ
  • РИА Новости

Он отметил, что практически каждый год хотя бы одна из команд лиги становится банкротом, а стыковые матчи за выход в РПЛ из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) фактически отменены, что говорит о нецелесообразности расширения элитного дивизиона.

«Спрашивается: кому это нужно? Большее количество игр, малоинтересных для зрителей. Вспомните, что в прошлом году лидеры ФНЛ не смогли подняться в РПЛ, потому что у них не были готовы стадионы. И вот теперь нужно опять рассмотреть вопрос о 18 командах. Эти люди — злонамеренные придурки. Нет более идиотичной темы, чем вопрос о расширении лиги до 18 команд», — заявил Уткин в видео на своём YouTube-канале.

В настоящий момент в РПЛ выступают 16 команд.

Ранее глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что расширения лиги не планируется.

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