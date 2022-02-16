Хачатурянц заявил, что РПЛ не планирует расширение лиги

Президент Российский премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц на встрече с представителями болельщиков, посвящённой введению Fan ID, ответил на вопрос о возможном расширении элитного дивизиона страны по футболу.

«Вопроса о расширении РПЛ нет в повестке дня. Я не знаю, почему вы это сейчас обсуждаете. Официально об этом речи не ведётся. Я предполагал, что данный вопрос может прозвучать, поэтому уточнил его в разговоре с главой РФС Александром Валерьевичем Дюковым. Ответ был такой же: этого вопроса нет в повестке. Вопросов много. Связаны они и с порядком получения, с возможностью дистанционной верификации Fan ID, с порядком посещения стадиона детьми до 14 лет. Много внимания было уделено причинам отказа в выдаче карты болельщика, а также действиям после получения отказа. В ближайшие месяцы мы сможем получить ответы на эти вопросы», — сказал Хачатурянц на встрече с болельщиками.

В настоящий момент в РПЛ выступают 16 клубов.

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