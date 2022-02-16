В Минспорте прокомментировали новость о достижении соглашения с РФС по лимиту на легионеров

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В Министерстве спорте прокомментировали новость о достижении соглашения с Российским футбольным союзом (РФС) по поводу лимита на легионеров.
В Минспорте прокомментировали новость о достижении соглашения с РФС по лимиту на легионеров
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, в соответствии с утверждённым порядком союз представил в Минспорт свои предложения относительно возможного изменения лимита легионеров в РПЛ. В настоящее время предложения находятся на рассмотрении в министерстве, проводятся дополнительные консультации с экспертами. По итогам рассмотрения предложений РФС будет принято решение о сохранении или внесении изменений в действующий приказ Минспорта России.

В настоящее время согласно действующему регламенту клубы могут включать в заявки на матчи РПЛ не более восьми иностранных игроков.

Ранее Сёмин назвал слухами сообщение о договорённости между РФС и Минспортом по поводу лимита на легионеров.

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