Сёмин назвал слухами сообщение о договорённости РФС и Минспорта по лимиту на легионеров

Известный российский тренер Юрий Семин поделился своим мнением о возможном введении лимита на легионеров «13 + 12» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас я не могу это комментировать. Когда будет официальная информация, тогда и будем об этом разговаривать. Сейчас всё по-разному: одни говорят одно, а вторые — иное. Это всё слухи!» — цитирует Сёмина Sport24.

Согласно информации СМИ, в заявке на сезон могут находиться не более 13 иностранных игроков и не менее 12 российских футболистов, четыре из которых должны быть воспитанниками клубной системы. На поле одновременно смогут выходить не более восьми легионеров. Кроме того, будет введён так называемый налог на легионеров, средства от выплаты которого будут перечисляться клубам, которые задействуют молодых футболистов (до 23 лет).

Ранее Минспорт и РФС согласовали изменения лимита на легионеров на сезон-2021/22 в РПЛ.