Минспорт и РФС согласовали изменения лимита на легионеров на сезон-2021/22 РПЛ

Министерство спорта России и Российский футбольный союз (РФС) согласовали изменения в формате лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Так, в заявке на сезон может быть не более 13 игроков, считающихся легионерами (сейчас восемь), и не менее 12 российских игроков, четверо из которых должны быть воспитанниками системы клуба. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восемь легионеров.

Также будет введён налог на легионеров, средства от выплаты которого через специальный фонд будут перечислены клубам, которые задействуют молодых игроков (до 23 лет). Таким образом, лимит будет финансово стимулировать клубы использовать больше молодых российских футболистов.

Ранее в Минспорте отреагировали на серебро российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022.