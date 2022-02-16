В Минспорте отреагировали на серебро российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил биатлонисток Ирину Казакевич, Кристину Резцову, Светлану Миронову и Ульяну Нигматуллину со вторым местом в женской эстафете 4 х 6 км на Олимпиаде в Пекине.

«Я поздравляю Ирину Казакевич, Кристину Резцову, Светлану Миронову и Ульяну Нигматуллину с серебряными медалями в олимпийской эстафете! Сегодня вся Россия болела за наших биатлонисток, верила в их успех. Они предстали настоящей командой, не сдавались и боролись до последнего! Я отмечу прекрасное выступление лидера нашей команды Кристины Резцовой. Она отлично справилась со стрельбой, показала быстрый ход на лыжне и вывела команду на первое место по итогам второго этапа. Для Кристины и Ульяны это уже вторые медали на Играх-2022 после бронзы в смешанной эстафете. Ирина Казакевич и Светлана Миронова впервые в карьере стали призёрами Олимпиады. Поздравляю с успешным выступлением в эстафете СБР и его президента Виктора Майгурова, личных тренеров спортсменок, а также тренерский штаб национальной сборной!» — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Ранее Тихонов выразил мнение, что вместе с Шашиловым необходимо уволить всё руководство СБР.