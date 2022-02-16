Тихонов считает, что вместе с Шашиловым необходимо уволить всё руководство СБР

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал объявившего об уходе из сборной России старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, а также руководство Союза биатлонистов России (СБР).

«Шашилову и у себя дома хорошо, он любит выпить маленько, а иногда не маленько, даже в этом отличился. Потому какая разница, его ведь практически уговорили работать. Никто не хочет работать с национальной командой России. И такое правление СБР, как Майгуров, Нуждов и Пак, нужно не просто подать в отставку, а выгнать, набраться людям смелости и сказать: «Дорогие мои, покиньте посты! Ну сколько можно издеваться?» Опять же, Шашилова вообще не нужно было приглашать в сборную, однако никто не хочет работать с командой», — цитирует слова Тихонова Мetaratings.ru.

16 февраля женская сборная России завоевала серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. После гонки Шашилов заявил, что больше не будет тренировать команду.

Ранее Васильев назвал Шашилова посредственным региональным тренером.