Васильев назвал Шашилова посредственным региональным тренером

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление Михаила Шашилова об уходе с должности старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Что касается Михаила Шашилова, то таким скептикам, как я, он ничего не доказал сегодня. Напротив, ещё больше укоренил мою уверенность в том, что он посредственный региональный тренер. Шашилов — это совершенно не уровень старшего тренера национальной команды. Он никак ему не соответствует. Об этом я говорю уже два года, с момента его назначения», — цитирует Васильева Sport24.

16 февраля женская сборная России завоевала серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. После гонки Шашилов заявил, что больше не будет тренировать команду.

Ранее Губерниев заявил, что Шашилов справился с давлением.