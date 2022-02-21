Нурмагомедов не возобновит карьеру даже ради боя с Сен-Пьером

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры ради поединка с легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Нурмагомедов не возобновит карьеру даже ради боя с Сен-Пьером
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«Не думаю, что вернусь ради боя с кем-то. Пусть другие дерутся, кому это надо... Смысла в этом не вижу. Можно подлить масла в огонь и сказать что-то, но я не хочу на этой теме пиарить лигу Eagle FC. Я хочу продвигать организацию в другом формате», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Всего на счету россиянина 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов выразил надежду, что к концу 2022 года Ислам Махачев получит титульный бой в UFC.

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