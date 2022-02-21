Нурмагомедов надеется, что к концу 2022 года Махачев получит титульный бой
Ислам Махачев в ближайшем поединке, который состоится в ночь с 25 на 26 февраля, подерётся с Бобби Грином, который заменит травмированного Бенеила Дариуша.
«Дариуш после травмы должен будет провести ещё один поединок. А Махачев после Грина дай бог подерётся за титул с победителем боя Гэтжи — Оливейра. Дай бог, в конце года он подерётся за титул», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего Instagram.
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