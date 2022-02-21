Нурмагомедов надеется, что к концу 2022 года Махачев получит титульный бой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о ближайшей перспективе своего товарища, ислама Махачева.

Ислам Махачев в ближайшем поединке, который состоится в ночь с 25 на 26 февраля, подерётся с Бобби Грином, который заменит травмированного Бенеила Дариуша.

«Дариуш после травмы должен будет провести ещё один поединок. А Махачев после Грина дай бог подерётся за титул с победителем боя Гэтжи — Оливейра. Дай бог, в конце года он подерётся за титул», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего Instagram.

Ранее Олейник назвал дату своего следующего поединка в UFC.