Нурмагомедов надеется, что к концу 2022 года Махачев получит титульный бой

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о ближайшей перспективе своего товарища, ислама Махачева.

Ислам Махачев в ближайшем поединке, который состоится в ночь с 25 на 26 февраля, подерётся с Бобби Грином, который заменит травмированного Бенеила Дариуша. 

«Дариуш после травмы должен будет провести ещё один поединок. А Махачев после Грина дай бог подерётся за титул с победителем боя Гэтжи — Оливейра. Дай бог, в конце года он подерётся за титул», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего Instagram.

Ранее Олейник назвал дату своего следующего поединка в UFC.

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