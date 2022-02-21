Валиеву и других выигравших командный турнир ОИ фигуристов наградили колье с сердцами

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Во время чествования олимпийцев на «ВТБ Арене» в Москве российских фигуристов Камилу Валиеву, Марка Кондратюка, Викторию Синицину, Никиту Кацалапова, Анастасию Мишину и Александра Галлямова наградили колье с сердцами, которые расположены по аналогии с олимпийскими кольцами

Спортсменов награждали чемпионка Турина по фигурному катанию Татьяна Навка, четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали Олимпиады.

Напомним, что во время Игр по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований и объявил, что отменит награждение в личном турнире, если на пьедестал попадёт Валиева, однако спортсменка заняла четвёртое место.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Играх в Пекине.