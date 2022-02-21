Навка: сказала Валиевой, что в России сегодня два самых популярных человека — она и Путин

|

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Играх в Пекине.

«Валиева? Даже не представляю, что она чувствовала. Всю ночь они издевались над ней… Как она переживала, как переживали родители, которые не могли ей помочь, банально подержать за руку. Это всё очень печально», — цитирует Навку «Матч ТВ».

При этом она уверена, что теперь 15-летнюю спортсменку полюбил весь мир и будет за неё болеть

«Я сейчас говорила с ней и сказала, что во всей стране сегодня два самых цитируемых, популярных человека — она и Владимир Путин», — добавила Навка.

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвёртое место в индивидуальном женском одиночном турнире, также она завоевала золото в составе сборной России в командных соревнованиях.

Напомним, что во время Игр по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований и объявил, что отменит награждение в личном турнире, если на пьедестал попадёт Валиева.

Ранее артистка и бывшая фигуристка Анна Семенович поддержала Валиеву после Олимпиады в Пекине.