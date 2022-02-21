Семенович поддержала фигуристку Валиеву после Олимпиады в Пекине

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Артистка Анна Семенович, которая также является бывшей фигуристкой, поддержала олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях Камилу Валиеву после завершения зимних Игр в Пекине.

«Очень жаль, что всё так произошло с Валиевой. Морально на неё было оказано ужасное давление со стороны взрослых людей. Девчонка просто не выдержала. Мне хочется пожелать, чтобы она с этим справилась. Чтобы у неё не осталось психологической травмы и ей это не мешало жить дальше», — цитирует Семенович «Спорт-Экспресс».

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвёртое место в индивидуальном женском одиночном турнире, также она завоевала золото в составе сборной России в командных соревнованиях.

Напомним, что во время Игр по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований и объявил, что отменит награждение в личном турнире, если на пьедестал попадёт Валиева.

Ранее Валиева эмоционально обратилась к болельщикам, которые поддерживали её на Олимпиаде.