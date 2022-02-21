Валиева эмоционально обратилась к болельщикам, которые её поддерживали на Олимпиаде

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Российская фигуристка Камила Валиева обратилась к тем, кто переживал за неё на Олимпийских играх в Пекине.

«Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня», — написала Валиева в своём Instagram-аккаунте.

Она также поблагодарила свою семью, тренеров, ОКР и всех людей, кто поддерживал её и переживал за неё на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине разгорелся скандал из-за того, что допинг-проба Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года показала положительный результат. В связи с этой ситуацией была отменена церемония награждения командного турнира, в котором сборная России выиграла золото. Позже CAS допустил Валиеву до личного турнира, но она заняла лишь четвёртое место.

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