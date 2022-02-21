Щербакова: я готова идти на риск, но если он оправданный

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, когда она готова идти на риски, чтобы победить.

«Я обдумываю свои действия, сколько баллов мне нужно набрать, что будут прыгать другие. При этом я обдумываю только свои ощущения: к какому прыжку я готова, насколько, с каким элементом справлюсь, где я рискую, где не рискую. Я готова идти на риск, но если он оправданный, если знаю, что справлюсь в нужный момент, — цитирует Щербакову Olympics.

Напомним, что Щербакова выиграла личный турнир на Олимпиаде в Пекине, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Она безошибочно исполнила оба проката, за счёт чего опередила свою соотечественницу Александру Трусову, которая в произвольной программе выступила с пятью четверными прыжками.

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