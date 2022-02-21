Самолёт с олимпийской сборной России приземлился в Москве

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Российские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх в Пекине, прибыли в Москву после соревнований.

Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Самолёт приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Напомним, что российские атлеты вылетели из Пекина с четырёхчасовой задержкой. Это было связано с погрузкой большого количества багажа.

Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине. При этом по общему количеству медалей сборная заняла второе место, завоевав рекордные для себя на зимней Олимпиаде 32 награды. Среди них шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что лыжник Александр Большунов и фигуристка Анна Щербакова поднимут флаг России по возвращении из Пекина.