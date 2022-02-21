В «Локомотиве» подтвердили, что Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ

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Защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси не будет считаться иностранным игроком в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В «Локомотиве» подтвердили, что Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером», — цитирует слова пресс-службы «Локомотива» Sport24.

18-летний игрок перешёл в «Локомотив» этой зимой.

Мампасси является воспитанником «Шахтёра», а в 2021 году выступал на правах аренды за «Мариуполь», в составе которого провёл 22 матча и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что РПЛ изменила на сайте гражданство Мампасси с украинского на российское.

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