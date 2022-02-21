В «Локомотиве» подтвердили, что Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ
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«У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером», — цитирует слова пресс-службы «Локомотива» Sport24.
18-летний игрок перешёл в «Локомотив» этой зимой.
Мампасси является воспитанником «Шахтёра», а в 2021 году выступал на правах аренды за «Мариуполь», в составе которого провёл 22 матча и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что РПЛ изменила на сайте гражданство Мампасси с украинского на российское.