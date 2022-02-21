РПЛ изменила гражданство Мампасси с украинского на российское

На сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) новичок московского «Локомотива» Марк Мампасси, заявленный как легионер с украинским паспортом, стал россиянином.

В его графе «гражданство» изменили флаг с украинского на российский. Ранее сообщалось, что «Локомотив» заявил девять легионеров, что нарушает регламент. После изменения данных Мампасси всё встало на свои места — в составе «Локо» восемь иностранных футболистов.

Мампасси является воспитанником «Шахтёра», а в 2021 году выступал на правах аренды за «Мариуполь», в составе которого провёл 22 матча и отметился одной результативной передачей.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за €6—7 млн.