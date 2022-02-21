«РБ Спорт»: «Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за €6—7 млн

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Стали известны подробности возможного перехода шведского полузащитника «Хаммарбю» Уиллота Сведберга в московский «Локомотив».
«РБ Спорт»: «Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за €6—7 млн
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По информации «РБ Спорт», Сведберги — не бедная семья по шведским меркам. Поэтому предложение «Локомотива» должно быть очень высоким, чтобы они его приняли. Отмечается, что «Хаммарбю» не отпустит игрока в Россию дешевле, чем за €6—7 млн.

Футболист является воспитанником «Хаммарбю». За клуб он провёл 24 матча, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Локомотив» занимает шестое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 28 очков в 18 матчах.

Ранее Колосков рассказал о желании увидеть игрока «Ромы» Генриха Мхитаряна в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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