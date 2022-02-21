Колосков: буду очень рад, если Мхитарян окажется в «Динамо»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о желании увидеть игрока «Ромы» Генриха Мхитаряна в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Хотелось бы видеть такого футболиста, как Мхитарян, в чемпионате России. Я буду очень рад, если он окажется в составе «Динамо», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Мхитарян в 31 матче за «Рому» забил три мяча и сделал семь результативных передач. Ранее сообщалось, что он может перейти в московский «Спартак», но красно-белые опровергли эту информацию.

Transfermarkt оценивает стоимость Мхитаряна в €10 млн.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может подписать 18-летнего шведского полузащитника.